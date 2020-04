Govern preveu donar llum verda propers dies a l'ajuda a aturats de 200 euros

La crisi del coronavirus

27.04.2020 | 12:31

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha xifrat en 200 euros la paga provisional que el Govern vol donar a treballadors afectats per ERTO amb dificultats econòmiques perquè encara no estan cobrant l'atur per ajudar-los a cobrir les seves necessitats bàsiques.

En una entrevista amb Catalunya Ràdio, el també conseller d'Economia ha assegurat aquest dilluns que aquesta paga, de la qual també es beneficiarien alguns autònoms, podria ser aprovada "els pròxims dies".

Aquesta nova paga, que va avançar ja fa uns dies el conseller de Treball, Chakir el Homrani, està pensada com una ajuda pont per als col·lectius de treballadors més desprotegits i que es troben a l'espera de cobrar l'atur per part del servei estatal d'ocupació, pràcticament col·lapsat per l'allau de peticions de prestacions.

El vicepresident ha dit que podran beneficiar-se'n els treballadors afectats per expedients temporals d'ocupació (ERTO) -unes 690.000 persones a Catalunya- que no estiguin cobrant encara l'atur i que tinguin falta de liquiditat, així com els autònoms que han patit "dràstiques "caigudes d'ingressos.

"A vegades va de 15 dies. Les economies familiars estan molt tensionades", ha subratllat Aragonès, que ha explicat que l'ajuda està pensada per cobrir necessitats bàsiques en l'àmbit de l'alimentació.

D'altra banda, el conseller també ha confirmat que el Govern està decidit a aprovar d'aquí "poques setmanes" una compensació econòmica per al personal sanitari que planta batalla a la Covid-19 des de la primera línia, el que inclou tant metges, infermeres o zeladors, com els equips de neteja dels hospitals.

"Aquesta és la idea. Ara cal concretar-ho econòmicament i incorporar-ho a la previsió. Estem parlant", ha apuntat.

El vicepresident ha destacat que es tracta d'un col·lectiu "que s'està jugant la seva salut" i ha advocat perquè es traslladi a una compensació econòmica "el reconeixement que es fa des dels balcons cada tarda"