26.04.2020 | 21:33

Polèmica per la sortida massiva de persones al carrer a totes les ciutats El primer dia de sortida dels nens al carrer està generant més polèmica de la que s'esperava. El dia primaveral i les sis setmanes de confinament han provocat una explosió als carrers de totes les ciutats. Amb aquestes línies podem veure fotografies i un vídeo del que ha estat la jornada a la ciutat de Barcelona.

Podem tornar a veure el carrer massificat de gent a molts indrets de la ciutat sense respectar les normes de la distància de seguretat interpersonal. Els comentaris a les xarxes socials estant sent de tot tipus, però el més generalitat és que amb aquestes actituds haurem d'estar molts mesos confinats.

El ministre de Sanidad, Salvador Illa s'ha mostrat satisfet i "emocionat" que els nens hagin sortit al carrer i ha dit que no s'han detectat grans incompliments, però que si al llarg de la jornada i en els propers dies es comprova que no es respecten les normes de prevenció i protecció tant d'adults com de menors, es reconduiran les mesures per evitar un repunt.



En aquest sentit, cap destacar que el Govern central ha demanat a les autonomies que es preparin per doblar el nombre d'UCI en previsió d'un repunt de la malaltia en els propers mesos.

Illa, que ha recordat que "estem davant un virus molt perillós", ha insistit en que és "molt important seguir complint les mesures de distanciament social, de al menys un metro o idealment dos metres i de rentat de mans i higiene en espais públics i privats". Illa confia que es mantindran aquests hàbits perquè "la societat ha demostrat molt de seny durant aquestes sis setmanes".

Recordem, d'altra banda, que l'alcalde Ballart ha emès avui un comunicat amenaçant amb sancions si no es respectaven les normes de seguretat a l'hora de sortir al carrer. A Terrassa s'han vist també imatges d'aglomeracions al carrer que han preocupat i molt a les autoritats de la ciutat.