El Govern activa dues aplicacions per ajudar la ciutadania a gestionar els efectes del confinament

26.04.2020 | 04:00

La Generalitat aposta per les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) com una de les eines que contribueixen a resoldre els problemes derivats de la pandèmia de la COVID-19.

El Govern ha activat dues aplicacions per ajudar la població a gestionar la fase de confinament i postconfinament: l'app ConfinApp i la web app GestioEmocional.cat. Amb aquestes aplicacions, la ciutadania pot accedir a tota mena de suport i informació. Des de saber quines ajudes econòmiques tenen els treballadors afectats per la crisi, fins a rebre suport per problemes de salut emocional com ara el dol per un familiar mort pel coronavirus o l'estrès per estar confinat.

D'una banda, ConfinApp és una aplicació d'acompanyament i la porta d'entrada a tota la informació i serveis que el Govern de Catalunya posa a disposició de la ciutadania, autònoms i empreses durant i després del confinament. Està disponible al web confinapp.cat i a les botigues d'aplicacions de Google i Apple.

Creada pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, ConfinApp inclou un assistent virtual interactiu basat en intel·ligència artificial (IA), per orientar i acompanyar la ciutadania durant la crisi de la COVID-19. Permet establir una conversa amb la persona usuària per contestar de forma precisa i donar resposta a les principals inquietuds o dubtes: aspectes relacionats amb les mesures d'higiene i salut; els desplaçaments permesos i prohibits durant l'estat d'alarma; els certificats i tràmits administratius; les cobertures d'assegurances; els tributs; els ajuts i les mesures de suport als treballadors a compte d'altri, les empreses i els autònoms; el curs escolar, etc.

ConfinApp incorpora, a més de l'assistent, altres serveis com ara la generació de certificats autoresponsables de desplaçament, la possibilitat d'adjuntar el certificat d'empreses de serveis essencials per als desplaçaments de les persones treballadores i un test de velocitat de connexió a Internet de la persona usuària per conèixer l'estat de la connexió i identificar possibles incidències.



Actualitzada amb noves funcionalitats sobre serveis i suport a la ciutadania, ConfinApp permet la identificació a través del mòbil en tràmits amb les administracions catalanes (idCat Mòbil), així com l'accés a aplicacions educatives mSchools, el mapa #FemXarxaPuntTIC des de casa, i les recomanacions que cal tenir en compte en els desplaçaments en transport públic.

Per facilitar els tràmits a empreses i autònoms, des de ConfinApp també es poden gestionar diversos procediments laborals relacionats amb la crisi del coronavirus com la suspensió de contractes o les reduccions de jornada (ERTO) i accedir a la línia de finançament i a la sol·licitud de préstecs amb aval per cobrir inversions o necessitats de liquiditat, entre d'altres.

Test per avaluar l'estat emocional

D'altra banda, el Servei Català de la Salut ha creat l'aplicació web app, GestioEmocional.cat, una nova eina a través de la qual es donarà suport emocional i psicològic a tota la ciutadania, davant la situació excepcional que estem vivint. La situació de confinament, tenir familiars o amics afectats per la malaltia, el fet de no poder acompanyar als nostres éssers estimats durant l'ingrés hospitalari o la gestió del dol, poden tenir un impacte en la nostra salut mental.

Es tracta d'un nou canal de comunicació i forma part de la Instrucció del Pla d'acció per al suport emocional i la gestió de l'estrès agut. En el seu desplegament hi ha participat diferents serveis del sistema sanitari amb l'objectiu de donar una resposta conjunta en l'àmbit de la gestió emocional.

El desenvolupament d'aquesta web app s'ha impulsat des de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuaris del Servei Català de la Salut (CatSalut). Els seus continguts han estat desenvolupats des del servei de psiquiatria de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

La por, l'angoixa, la preocupació o la tristor són emocions normals davant la situació d'alerta sanitària per la pandèmia.

Les persones que accedeixin a l'aplicació, podran fer una avaluació del seu estat emocional a través d'un test. En funció d'aquestes respostes, l'eina determinarà quines són les necessitats d'aquella persona, i li oferirà una sèrie de recursos i consells per millorar el seu estat o bé se li recomanarà que rebi ajuda professional.

L'aplicació identifica quatre estats emocionals i segons el nivell se suggereix un seguit de recursos i consells o bé ajut professional. Els recursos que s'ofereixen contemplen des d'exercicis d'autogestió de les emocions, com són exercicis de relaxació, de respiració, mindfulness, eines per poder dormir, per calmar els sentits o pel control del pensament, així com consells o informació d'hàbits saludables.

Segons les respostes que s'han donat en el test, l'aplicació detecta persones que poden mostrar un grau d'afectació més elevat i que, per tant, podrien necessitar suport psicològic d'un professional. En aquest cas, els ciutadans hauran d'enviar un qüestionari que trobaran en el test, on se'ls demana les seves dades de contacte i la seva situació perquè l'equip de psicòlegs del Sistema d'Emergències Mèdiques s'hi posi en contacte telefònic.