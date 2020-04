El ple del Parlament es reactiva 50 dies després amb un minut de silenci

EFE

24.04.2020 | 11:12

Cinquanta dies després de l'última sessió plenària, el president del Parlament, Roger Torrent, ha tornat a donar per iniciat un ple, que ha arrencat amb un minut de silenci en memòria de les víctimes pel coronavirus.

Es tracta d'una sessió amb format excepcional, amb tot just 16 diputats que votaran presencialment des de l'hemicicle, mentre que 25 ho faran per via telemàtica des dels seus domicilis -seguint el ple a través del web del Parlament- i uns altres 93 han delegat el vot en els portaveus dels seus respectius grups.

En l'inici de la sessió, Torrent ha traslladat el seu condol als familiars i amics de les 9.186 persones mortes per coronavirus a Catalunya i ha fet explícit el seu "agraïment" als professionals sanitaris que "estan lluitant des de la primera fila", als quals els ha demanat "coratge".

També ha llançat un missatge de suport a les persones contagiades, a les quals ha recordat els milers d'altes ja registrades.

"Queden dies difícils", ha dit, però "ens en sortirem d'aquesta i continuarem caminant cap endavant", ha afegit, abans de donar pas a un minut de silenci en un hemicicle mig buit, en què alguns dels diputats llueixen mascareta i guants com a mesura d'autoprotecció.

L'última sessió plenària es va celebrar els dies 4 i 5 de març, la setmana anterior a la declaració de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, i la Mesa del Parlament va deixar oberta la possibilitat de convocar plens en un format reduït, amb la participació presencial d'un màxim de 21 dels 135 diputats.