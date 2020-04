Els jutjats sumen més de 600 videoconferències des de l'inici de l'emergència

La majoria de videoconferències són connexions amb les comissaries per prendre declaració a detinguts.

La crisi del coronavirus

24.04.2020 | 11:16

Els jutjats sumen 627 videoconferències des de l'inici de l'emergència. Són connexions realitzades amb la plataforma telemàtica Webex, adquirida pel Departament de Justícia per evitar desplaçaments durant la COVID-19. És un sistema que permet la comunicació a través d'ordinadors, tauletes o telèfons mòbils. No és necessari, per tant, disposar d'aparells específics de videoconferència.

De les 627 videoconferències realitzades, els jutges n'han fetes 430 amb comissaries de Mossos d'Esquadra o policies locals per prendre declaració a detinguts. Abans de l'emergència, les declaracions de detinguts per videoconferència eren pràcticament inexistents. El servei, per tant, permet evitar el trasllat als jutjats.

La demarcació de Barcelona suma 459 (73%) videoconferències amb el sistema Webex; Girona, 58 (9%); Lleida, 42 (7%); Tarragona, 54 (9%) i Terres de l'Ebre, 14 (2%).