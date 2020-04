Budó demana al Govern central "col·laboració i no imposició" al desconfinament

La crisi del coronavirus

EFE

24.04.2020 | 11:11

La portaveu del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, ha demanat al Govern espanyol que practiqui "la col·laboració i no la imposició" per definir un pla de desconfinament que permeti a la població tornar a sortir al carrer un cop remeti el coronavirus.

"Per encarar el desconfinament, tornem a oferir al Govern espanyol la col·laboració per treballar junts, de forma lleial, per lluitar contra aquesta pandèmia. Però demanem que se'ns escolti i que no se'ns imposin les decisions. Demanem col·laboració i no imposició ni uniformització ", ha dit durant la sessió de control d'aquest divendres al Parlament.

El ple de la cambra catalana s'ha reactivat cinquanta dies després de l'última sessió plenària, en una sessió amb format excepcional en què es debatran i votaran els pressupostos de la Generalitat per al 2020.

Budó ha assegurat que el govern català, que aquesta setmana té previst aprovar el seu pla de desconfinament d'acord amb la proposta de l'epidemiòleg Oriol Mitjà, treballa amb l'objectiu de "fer compatible un desconfinament segur amb la reactivació econòmica", això últim per minimitzar la crisi econòmica i social derivada de la Covid-19.

La portaveu de la Generalitat també ha opinat sobre la política comunicativa del seu executiu, en ser preguntada per la diputada del PPC Esperanza García.

La representant dels populars li ha retret que des del Govern es persisteixi en l'"ofensa" amb l'Estat en cada pas, en comptes d'apostar per la "responsabilitat".

I li ha advertit: "En les crisis, els governs es retraten".

Budó ha defensat que el seu Govern ha de ser "crític" amb el de Pedro Sánchez i ha reivindicat que la seva política comunicativa es basa en la "veracitat, la claredat i la transparència".

També ha presumit que en la comunicació de la Generalitat, a diferència del Govern central, els ciutadans "no trobaran llenguatge bèl·lic ni uniformes militars".