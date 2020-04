Ajornat el Festival LUMÍNIC de fotografia de Sant Cugat

La crisi del coronavirus

24.04.2020 | 11:23

Davant de l'actual situació de crisi per la COVID-19 i després d'haver valorat totes les possibilitats, l'Ajuntament de Sant Cugat i els organitzadors del festival LUMÍNIC, que havia de celebrar-se entre el 26 de març i el 10 de maig, han pres la decisió d'ajornar el festival fins al 2021, per garantir la seguretat i el benestar de totes les persones implicades en l'organització així com també del públic.

Entre els projectes i artistes que conformaven el cartell d'enguany destaquen el novaiorquès Roger Ballen, la basca Bego Antón, la polaca Hanna Jarzabek, o els catalans Xavi Bou, Roger Grasas i Xavier Miserachs.

La voluntat, tant de l'Ajuntament com de l'equip de LUMÍNIC, és la de mantenir la programació que ja estava prevista i traslladar la celebració del 18 de març al 2 de maig de l'any vinent.