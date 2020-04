Torra demana reactivar taula de diàleg després de superar pics de l'epidèmia

EFE

23.04.2020 | 12:15

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha suggerit al Govern de Pedro Sánchez reactivar la taula de diàleg sobre Catalunya un cop hagi estat possible "superar els pics respectius de l'epidèmia" de coronavirus.

En declaracions a El Punt Avui, Torra ha justificat que ell i Sánchez acordessin posposar la segona reunió de la taula de diàleg entre governs, que s'havia de celebrar al març després una primera trobada al febrer a la Moncloa.

Aquest ajornament, ha destacat el president, es va decidir "durant l'onada màxima" de la pandèmia, però "sempre seria bo tenir aquest diàleg", perquè segueix havent-hi "presos polítics", "gent a l'exili" i la reivindicació del dret a l'autodeterminació.

"Que estiguem ara centrats en la gestió de l'epidèmia no vol dir que hàgim renunciat a cap de les reivindicacions", ha recalcat.

Per això, segons el seu parer, quan el pitjor de l'emergència pel coronavirus hagi quedat enrere, "es podria fer tranquil·líssimament" una nova reunió de la taula de negociació.

"Si representa que hem superat els pics respectius de l'epidèmia i que estem entrant en altres escenaris, també estem entrant en un moment en què podem tenir aquesta discussió política pendent", ha afirmat.

Torra ha carregat contra el Govern de l'Estat per la seva gestió de la crisi i ha deplorat la seva imatge comunicativa: "Nosaltres no vam treure els militars a les rodes de premsa. No ho hem vist en cap altre país del món".

"Estalviem tota la terminologia de guerra i bel·licista, perquè no estem en guerra; lluitem contra una epidèmia en la qual hem d'aplicar criteris científics, sentit comú i planificar les coses", ha insistit.

I ha dit no saber "quina és la diferència" entre la gestió d'aquesta crisi a càrrec d'"un Govern d'esquerres" com el de Sánchez i la que hauria fet un Executiu de l'PP.

D'altra banda, Torra ha dit que li semblaria "fora de tota lògica" plantejar unes eleccions "ara mateix" a Catalunya: "Ara mateix no em plantejo el tema de les eleccions, sincerament. No està dins de les meves prioritats en aquests moments", ha subratllat.

Així mateix, Torra ha criticat el fet que demà divendres al Parlament celebri una sessió plenària reduïda, amb la presència a l'hemicicle de 21 diputats, per aprovar els pressupostos.

"Em sap greu haver d'anar el divendres. Penso que ho podríem haver fet tot telemàticament, senzillament. S'estan reunint telemàticament el Consell Executiu, els ajuntaments, l'àrea metropolitana, les diputacions i les comissions de Parlament. Per què no el ple?", s'ha preguntat.