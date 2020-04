Sánchez augura una lenta desescalada al maig que eviti passos en fals

La crisi del coronavirus

22.04.2020 | 12:15

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha augurat una lenta i gradual desescalada, que ha fixat a partir de la segona meitat de maig, de les mesures adoptades per a fer front al coronavirus, un procés que ha subratllat que cal afrontar evitant passos en fals.

Sánchez, en la seva compareixença aquest dimecres davant el ple del Congrés per a demanar l'aval de la cambra a una nova pròrroga de quinze dies de l'estat d'alarma, ha aprofitat per a demanar que els pactes de reconstrucció que està impulsant en l'àmbit nacional es traslladin també a comunitats i ajuntaments "governi qui governi".

Per al cap de l'Executiu, l'ampliació de l'estat d'alarma és imprescindible, encara que ha subratllat que aquesta era la primera vegada que demanava la seva pròrroga podent albirar com podria ser la vida una vegada superada la fase aguda de la crisi.

Ha deixat clar que cal evitar passos en fals i no es correrà cap risc que retorni a la situació anterior, i ha garantit que Espanya seguirà en tot moment els criteris de l'Organització Mundial de Salut (OMS) per a la nova fase que afrontarà el país.

Amb aquest horitzó de desescalada en la segona meitat de maig, ha explicat que s'aniran modificant les condicions de l'estat d'alarma i sempre amb la mateixa premissa de mantenir fora de perill el sistema de salut.

La prudència és la que ha dit que va portar a l'Executiu a prendre la seva decisió inicial per a alleujar el confinament dels menors de 14 anys, encara que ha justificat la rectificació en què el Govern "escolta".

"És veritat, pequem de prudència, els nostres fills ho són tot", ha remarcat en la seva única al·lusió a la polèmica generada per la decisió adoptada al principi de permetre als nens sortir només a fer encàrrecs amb els seus progenitors, per a després autoritzar-los a passejos acompanyats.

En aquest sentit, ha apuntat que el comitè de científics i experts que assessoren el Govern ha demanat sobre aquest aixecament de les restriccions per als nens "que el fem amb la màxima cautela", i ha afegit que "després de les deliberacions" posteriors s'ha acordat que puguin fer "passejos controlats" des de diumenge que ve, 26 d'abril, quan arrencarà la tercera pròrroga de l'estat d'alarma.

Sí ha deixat clar que podrà haver-hi decisions posteriors respecte a la llibertat de moviments dels ciutadans depenent de l'evolució de la malaltia.

"Farem passos cap endavant i cap endarrere en funció de com es comporti la pandèmia", ha resumit sobre la manera en què s'aplicarà l'estat d'alarma en la nova fase i en la qual ha insistit diverses vegades en el seu discurs que haurà d'actuar-se amb la màxima cautela i prudència.

Es tracta, ha prosseguit, que "progressivament", conforme es vagi reduint el perill, es pugui anar modificant l'estat d'alarma "sempre amb la mateixa premissa de protegir a la ciutadania i mantenir fora de perill el sistema de salut per a una desescalada de manera gradual i segura".

Ha rebutjat que tingui intenció de capitalitzar els pactes que està impulsant per a la reconstrucció econòmica i social després de la pandèmia i ha instat que ningú els patrimonialice.

En aquesta línia, ha declarat que la seva intenció per un acord és "sincer" i que l'èxit d'aquest, si tira endavant, serà de "tots els que acostin l'espatlla".

Al fil d'això és quan ha defensat que els pactes per a la reconstrucció se subscriguin no sols en l'àmbit nacional, sinó també en els "diferents graons" de la geografia espanyola, com les autonomies o els municipis i amb independència de qui estigui al capdavant de cada institució.