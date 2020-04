Dimiteix l'alcalde de Badalona després de ser arrestat per conduir ebri

22.04.2020 | 12:14

L'alcalde de Badalona, Àlex Pastor, ha dimitit de l'alcaldia després que ahir a la nit fos arrestat pels Mossos d'Esquadra per atemptat a l'autoritat per encarar-se als agents que el van interceptar saltant-se el confinament i conduint amb símptomes d'embriaguesa.

Ho ha anunciat el quart tinent d'alcalde, Rubén Guijarro, en una roda de premsa convocada d'urgència i en què ha explicat que Pastor, que encara està detingut a la comissaria de les Corts de Barcelona, ha demanat disculpes i ha fet pública la seva decisió a través d'una carta signada que ha remès el seu advocat.

L'ara exalcalde de Badalona, a qui el PSC va suspendre de la militància i va instar a renunciar a tots els seus càrrecs públics, va ser detingut ahir al centre de la capital catalana, després que els agents comprovessin que el seu vehicle circulava fent esses.

A partir d'ara, el substituirà en el càrrec de forma temporal la primera tinent d'alcalde, Aïda Llauradó, líder dels comuns, fins que es convoqui el ple extraordinari en què s'hauria de votar el nou alcalde, per al que el reglament dóna un termini de 10 dies que es podria veure modificat per l'estat d'alarma.

Pastor ha informat de la renúncia "expressa" del seu càrrec d'alcalde i de regidor en un document que ha lliurat ja al consistori, als representants del qual ha fet arribar una missiva en què assegura que la seva tasca al capdavant de l'executiu municipal ha "ressentit" el seu "costat més personal i familiar a causa de la quantitat d'hores" i de "l'exigència que requereix aquesta responsabilitat".

"Aquests motius han afectat la meva salut i el meu estat emocional i m'han portat a fer coses de les que em penedeixo i per les quals demano disculpes", ha indicat en el document.

Guijarro ha confirmat que Pastor continua a comissaria, on ha passat la nit, i que encara no han pogut "parlar directament amb ell", però ha ressaltat que, després de conèixer els fets, el PSC el va suspendre immediatament de militància i el va instar a dimitir en considerar-ho "incompatible" amb l'exercici del seu càrrec públic.

Així mateix i després que els principals líders de l'oposició hagin airejat que els "problemes de dependència" de Pastor eren sabuts a la ciutat, Guijarro ha garantit que "no en tenien coneixement" i que semblava "recuperat" de la baixa mèdica que va cursar al gener -en ple temporal glòria- per una complicació coronària.

"Fa un parell de mesos va tenir problemes de salut i va causar baixa mèdica, però ens va semblar perfectament recuperat i estava treballant amb afany", ha destacat.

D'altra banda, ha detallat que han demanat un informe a la secretaria general de l'ajuntament per conèixer quins són els terminis amb què compten per convocar un ple d'investidura extraordinari, atès que la situació d'emergència pel coronavirus podria modificar-los.

Per la seva banda, Llauradó també ha recalcat que, des de la seva formació, que governa Badalona en coalició amb els socialistes, desconeixien que Pastor travessava per un quadre d'estrès: "No sabíem que es trobava en aquesta situació, amb un estat de salut tan greu. Per a nosaltres ha estat sobtat".

No obstant això, la primera tinent d'alcalde ha evitat polemitzar sobre el futur de l'executiu i ha promès que parlaran amb tots els grups polítics "per estendre la mà des de la màxima generositat" amb l'objectiu d'aconseguir "grans consensos i estabilitat política".

"La ciutat necessita responsabilitat i unitat per sortir de la crisi", ha dit abans d'advocar per aparcar "interessos polítics o partidistes" per "centrar-se en el diàleg".

Per això, ha alertat l'oposició que "començaran a parlar de reconstruir la ciutat i no de l'alcaldia", després que el líder del PPC, Xavier García Albiol, hagi anunciat "converses" per presentar una moció de censura i la de guanyem Badalona en comú, Dolors Sabater, hagi insistit a dirigir un nou "govern de concentració".