404 noves víctimes eleven a 8.845 la xifra de morts a Catalunya

La crisi del coronavirus

22.04.2020 | 13:41

El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 44.793 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR).

D'altra banda, hi ha un total de 77.311 casos possibles d'infecció de coronavirus. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 5.080 persones. Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.307 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 1.058.

Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. Un total de 8.845 persones fins a dia d'avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. D'aquestes, 2.494 han mort a una residència, 97 a un centre sociosanitari i 537 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d'informació.