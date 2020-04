Sabrià demana seguir el pla de la Generalitat per al desconfinament dels nens

La crisi del coronavirus

21.04.2020 | 11:57

El president del grup d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, s'ha mostrat aquest dimarts a favor que a partir de dilluns les famílies catalanes segueixin el pla de la Generalitat de desconfinament progressiu dels nens, encara que aquest no coincideixi amb el del Govern espanyol.

En unes declaracions a Ràdio 4, Sabrià ha afirmat que "amb la centralització de competències l'estat espanyol s'ha equivocat de nou" perquè "és des de la major proximitat als ciutadans que es gestiona millor".

Sobre les discrepàncies entre els governs català i el de l'Estat respecte al desconfinament dels nens, ha apuntat que ell recomana a les famílies catalanes que segueixin les indicacions "del que digui la Generalitat" sobre aquesta qüestió.

"Que estiguin tranquils, no es trobaran un guàrdia civil impedint als nens sortir al carrer", ha afirmat el líder d'ERC al Parlament, que s'ha mostrat partidari que el govern català segueixi "liderant" la gestió de la crisi des de Catalunya "en lloc d'estar esperant quantes vegades més s'equivoca l'Estat espanyol".

Sergi Sabrià ha reconegut que està "segur" que el Govern també ha pogut cometre errors "i els haurem d'analitzar", però "ara és l'hora de gestionar i després ja analitzarem el que es pot fer millor de cara al futur".

Ha donat suport, en tot cas, a l'"escepticisme" amb què la consellera de Salut i altres consellers han acollit la possibilitat d'implementar un "passaport immunològic".

"ERC és partidària d'utilitzar la tecnologia" per lluitar contra el coronavirus, ha apuntat Sabrià, però en aquesta qüestió "hi ha un component d'ètica fonamental i de drets de les ciutadania, i no cal creuar certes línies, de manera que aprovar mesures per procurar la salut de la població sí, però sense posar en perill drets i llibertats".

Ha afegit, en conseqüència, que "si no es poden evitar aquests riscos, llavors (la mesura d'aprovar un passaport immunològic) no és implementable".

El líder d'ERC al Parlament s'ha mostrat molt més crític amb la gestió que duu a terme el Govern central i ha qualificat com "una vergonya" i "un error garrafal" que en les seves rodes de premsa apareguin "més militars i altres uniformats que metges".

Segons Sergi Sabrià, que els militars ajudin a desinfectar certs centres "és normal", però "no ho és que en un país democràtic apareguin tants uniformats en una roda de premsa sobre crisi sanitària".

Sobre les relacions amb JxCat, els socis de govern d'ERC al Govern, ha explicat que "afortunadament parlem molt, que és una bona solució" quan hi ha diferències de criteri, perquè "el diàleg sempre ajuda a millorar" una relació.

S'ha mostrat convençut, però, que les discrepàncies entre JxCat i ERC seguiran produint-se "i és normal que passin, perquè tenim diferències ideològiques importants, perquè si bé les dues formacions comparteixen" un projecte comú, que és la consecució de la república catalana", també és cert que "defensen diferents models de societat".

"La gent haurà de decidir si vol una reconstrucció de signe liberal i de centredreta, o bé de signe socialdemòcrata i d'esquerres", ha subratllat Sabrià abans de recordar que ERC "sempre ha intentat revertir les retallades en els serveis públics fets anys enrere per CiU amb el suport del PP ".