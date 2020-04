Roses a domicili o virtuals, les alternatives per a un Sant Jordi de mínims

La crisi del coronavirus

EFE

21.04.2020 | 11:57

Aquest 23 d'abril, la Rambla de Barcelona i d'altres carrers emblemàtics catalans no faran olor de roses, però, tot i la pandèmia, floristes i entitats s'han conjurat per mantenir la tradició de Sant Jordi, encara que sigui sota mínims i de forma simbòlica, amb enviaments a domicili i flors virtuals.

"Que el coronavirus no venci Sant Jordi". Aquesta és, en paraules del seu president, Joan Guillén, la màxima del Gremi de Floristes de Catalunya, que ha impulsat la iniciativa "#rosadesantjordiacasa" per reunir totes les floristeries que ofereixen roses a domicili.

A més de seguir la tradició des de les llars, el sector està treballant en iniciatives conjuntes, amb el suport de mecenes, per visibilitzar la festivitat el mateix dia 23 d'abril: "apareixeran coses emotives", ha avançat Guillén.

Una d'aquestes accions serà el repartiment de roses per a tots els professionals de l'Hospital de Bellvitge, una acció conjunta de Mercabarna-flor amb el Gremi de Floristes i la Cambra de Comerç de Barcelona, que pretén arribar a tot el personal dels principals hospitals de la capital catalana.

"La flor és una materialització palpable de l'amor", ha assenyalat Guillén, que ha indicat que el confinament i la pandèmia no han fet perdre "les ganes" de les floristeries i de la ciutadania de celebrar Sant Jordi.

No obstant això, tot i la voluntat de resistir i no donar-se per vençut, els càlculs del sector xifren en unes 400.000 les roses que es poden arribar a distribuir aquest any, mentre que en un any habitual oscil·len, segons el Gremi, entre els 6 i 7 milions.

"No serà rendible, ja ho sabem, però no és l'objectiu de la campanya", ha assenyalat Guillén en la presentació d'aquesta iniciativa que, de moment, ha reunit 175 establiments de Catalunya.

Donat el poc volum disponible, el president del Gremi ha encoratjat a qui vulgui tenir una rosa a posar-se en contacte amb les floristeries "com més aviat possible" perquè la capacitat de venda "serà molt limitada".

Les roses d'aquest Sant Jordi procediran, segons el portaveu del Mercat de la Flor i la Planta Ornamental de Catalunya, Ignasi Ruiz, dels cultius locals de la comarca barcelonina del Maresme, on n'hi ha unes 200.000, i la resta vindran de Colòmbia, tradicional país exportador, i en menor proporció dels Països Baixos.

Com a portaveu del Mercat i majorista, Ruiz no té tan clara la viabilitat d'organitzar les comandes a domicili per les dificultats - "és més cara la logística que la flor", ha apuntat- i ha assenyalat que la nova data escollida per celebrar la festa de la flor i el llibre, el 23 de juliol, servirà d'ajuda per "salvar el desastre de l'abril".

En el cas dels productors, Rosa Bertran, la propietària de Bertran Mas, la principal conreadora de roses de Catalunya, ha admès que no es pot queixar perquè calcula que aconseguirà vendre tota la seva producció, unes 50.000 roses, però ha subratllat les dificultats que ha tingut.

"Ens hem hagut d'espavilar, reinventar-nos", ha explicat Bertran, ja que els dos mercats majoristes on ven estan tancats i s'ha vist obligada a organitzar la logística per repartir les roses entre els seus clients, garantint sempre les mesures de protecció, el que ha suposat uns costos afegits.

"Molta gent diu que les roses no es mengen, però jo sí que menjo gràcies a elles", ha subratllat Bertran, que ha agraït als clients que han valorat i comprat el seu producte de proximitat.

Més enllà dels professionals del sector de la flor, Sant Jordi és una festa transversal en la qual també participen entitats i la societat civil, que aprofiten la diada per recaptar fons i que aquest any tampoc podran posar les seves parades al carrer i perdran una de les seves fonts d'ingressos anuals.

Davant d'aquesta situació, entitats com l'Obra Social de l'Hospital Sant Joan de Déu, amb la seva campanya '#RosesPelsVulnerables' o la fundació Ampans, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual, han impulsat la venda de roses virtuals per internet per mantenir, també, l'esperit solidari de Sant Jordi.