Mercadona dona més de 167 mil quilos als bancs d'aliments i menjadors socials de Barcelona

La crisi del coronavirus

21.04.2020 | 16:59

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, ha entregat, fruit de la situació excepcional ocasionada per la COVID-19, la quantitat de 167.600 quilos (xifra que suposa més de 240 palets) de productes de primera necessitat, com ara llet, oli, pasta, llegums, llaunes de conserves de peix i de vegetals, així com productes frescos i plats preparats com ara mandonguilles, daus de gall dindi, pollastre, brou per a sopa, cremes de verdures i postres làcties, entre d'altres, al Banc dels Aliments de Barcelona i als 18 menjadors socials de les comarques de Barcelona que es troben oberts en aquests moments i amb els quals col·labora habitualment.

Pel que fa al Banc dels Aliments de Barcelona, la companyia ha lliurat un total de 112.600 quilos d'aliments. La primera donació es va efectuar el passat 27 de març, amb l'entrega de 7.333 quilos d'aliments (18 palets); la segona va tenir lloc els dies 1 i 2 d'abril amb un total de 10.702 quilos donats (28 palets); i així successivament fins a l'entrega avui de 35.520 quilos de llegums (37 palets), concretament llenties.

Mercadona se suma així a la crida feta per la Fundació Banc dels Aliments atesa la situació excepcional ocasionada per la COVID-19 per donar resposta i ajudar a pal·liar en la mesura del possible les demandes de les persones més necessitades.

Així mateix, i amb l'objectiu de continuar atenent els col·lectius més desfavorits, Mercadona també ha refermat la seva col·laboració amb els menjadors socials de les comarques de Barcelona que es troben oberts, i amb els quals col·labora habitualment, amb donacions de productes de primera necessitat que han assolit un total de 55.000 quilos, des del passat 27 de març. En aquest sentit, ha lliurat avui, dimarts 21 d'abril, més de 2.400 quilos d'aliments a la Fundació Formació i Treball, entre d'altres exemples.