Els morts augmenten a 430 i els nous contagis freguen els 4 mil

La crisis del coronavirus

21.04.2020 | 15:19

La xifra de morts diaris amb coronavirus ha repuntat aquest dimarts després de quatre dies consecutius de descens fins als 430, amb el que ja ascendeixen a 21.282, i el mateix ha succeït amb la de contagis, que han sumat altres 3.968, la qual cosa suposa un total de 204.178 positius.

A més, 1.968 persones més han aconseguit recuperar-se de la malaltia en 24 hores, 82.514 des de l'inici de la pandèmia, segons les últimes dades facilitades pel Ministeri de Sanitat.

D'aquesta forma, i com ve succeint tots els dimarts, la corba torna a experimentar un lleuger repunt del número d'infectats, en concret del 1,9%; no obstant això, són gairebé 1.000 casos menys que els comptabilitzats el dilluns de la setmana passada

Només tres comunitats presenten increments per sobre del 2%, la qual cosa permetrà que, progressivament, es vagin "proposant mesures que ens vagin portant, a poc a poquet però sòlidament, a la normalitat", ha destacat en la roda de premsa telemàtica diària el director del Centre de Coordinació de Alertas i Emergències Sanitàries, Fernando Simón.

L'epidemiòleg ha avisat, no obstant això, que els canvis que vagin a produir-se en la mobilitat, "sense ser greus ni suposar un risc excessiu", han d'anar acompanyats de mesures de protecció personal quan vagi a haver-hi contacte amb uns altres.

"Som una societat que ens agrada ajuntar-nos i compartir, però durant algunes setmanes caldrà ser molt acurats amb la mena de relacions que mantenim", ha redundat.

Mentrestant, l'augment dels morts, que segueix per sota de 500, s'ha disparat un 7,76% respecte a ahir (quan es van comptabilitzar 399), un avanç similar al que es va produir el passat 4 d'abril.

En aquestes últimes 24 hores, 852 persones han estat hospitalitzades, més de la meitat d'elles a Catalunya, i 49 (28 d'ells en aquesta mateixa comunitat) han estat ingressades en les Unitats de Vigilància intensiva; Madrid i Galícia segueixen sense facilitar les dades acumulades, per la qual cosa Sanitat segueix sense donar un recompte total.

Dels més de 200.000 positius detectats, dels quals 31.788 corresponen a professionals sanitaris (735 més que ahir), 194.516 han estat confirmats per PCR, la prova més fiable per a detectar el virus, i 9.636 per test d'anticossos.

Així, Espanya continua sent el segon país del món i el primer d'Europa en nombre de casos, només superat, i molt de llarg, pels Estats Units -que registra 746.625-, i també ho és en el de morts, per darrere d'Itàlia, que té 24.114.

Per comunitats, Madrid continua encapçalant les xifres de la pandèmia: 57.997 contagiats, 7.460 morts i 32.277 curats. En segon lloc també continua Catalunya, on aquest dimarts són 43.112 els casos confirmats, 4.152 els morts i 14.446 les persones curades.

Les dues Castillas tornen a situar-se en tercer i quart lloc: a Castella-la Manxa hi ha 17.045 contagiats, 2.075 morts i 4.242 persones que han aconseguit curar-se; a Castella i Lleó són 16.259 els casos confirmats, 1.521 els morts i 5.429 els curats.

El País Basc és la cinquena comunitat en nombre de contagis, amb 12.810, a més han mort 1.103 persones i 7.277 han aconseguit curar-se.

Andalusia amb 11.447 infectats és la sisena comunitat més afectada i darrere d'ella, amb un inferior número de contagiats, estan la Comunitat Valenciana, amb 10.084 positius confirmats i Galícia, amb 8.468.