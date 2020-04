"Tranquil·litat" i cues matines en farmàcies tot i que sistema no funciona des de les 10.15

La crisi del coronavirus

20.04.2020 | 13:10

El president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), Antoni Torres, celebra que el matí discorri "amb calma i sense cues", tot i que ha informat que el sistema informàtic no funciona des de les 10.15 hores, si bé preveu que s'arregli en breu.

Les 3.227 farmàcies catalanes distribueixen des de primera hora d'avui una primera remesa d'1,5 milions de màscaretes a la població, una per cada targeta sanitària, i demanen que avui, primer dia del repartiment, es vagi a buscar-la només si realment es necessita.

En conversa telefònica amb Efe, Torres ha explicat que el sistema informàtic ha col·lapsat momentàniament ja que totes les màscaretes s'identifiquen amb un sol codi.

Ha relatat que aquest sistema compta amb dos nodes: un que interconnecta totes les farmàcies i un altre que trasllada informació al CatSalut.

Els informàtics estan ara estudiant on està l'error per reparar-lo el més ràpid possible.

Segons Torres, cada farmàcia ha repartit ja de mitjana entre 30 i 50 màscares i en tot moment la situació ha estat "tranquil·la", fet que és "una molt bona notícia".

Des de les 10.15 es demana als clients que reclamen màscaretes que acudeixin més tard a la seva farmàcia o, en cas d'urgència, es ven igualment el producte i s'anota manualment la transacció, que s'introduirà en el sistema quan torni a funcionar