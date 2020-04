Anul·lada la festa major de Matadepera

Matadepera

20.04.2020 | 15:48

L'Ajuntament de Matadepera ha decidit anul·lar la festa major del municipi, que havia de tenir lloc, com és tradicional, el darrer cap de setmana del mes d'agost. La regidora de Festes, Carme Querol, va afirmar en declaracions a matadepera.cat que "ha estat una decisió molt meditada", i va afegir que "encara que d'entrada es podria pensar que amb més de quatre mesos de marge tot acabarà tornant a la normalitat, el cert és que hi ha encara massa incerteses com per a que poguem organitzar unes festes que comporten una gran planificació logística, molta gent i molt de temps".