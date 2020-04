Un total 7.576 persones han mort per COVID-19 a Catalunya

La crisi del coronavirus

17.04.2020 | 12:05

Un total de 7.576 persones han mort fins aquest dijous a causa de la COVID-19 a Catalunya, 479 en les últimes 24 hores, segons les dades facilitades pel Departament de Salut de la Generalitat, a partir de les informació facilitada per les funeràries.

Segons aquestes dades, 2.015 persones han mort en una residència, 84 en un centre sociosanitari i 478 en un domicili, mentre que la resta han mort en un hospital o bé es tracta de "casos no classificables" per falta d'informació.

A Catalunya, fins a aquest dijous, hi ha hagut un total de 39.736 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 confirmats per una prova diagnòstica, ja sigui un test ràpid o PCR.

El departament de Salut assenyala que hi ha 59.195 casos possibles d'infecció per coronavirus. Es tracta de persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com un possible cas.

De el total de casos acumulats, fins ara han mort en un centre hospitalari a causa de la COVID-19 o bé com a sospitosos de patir tal malaltia, un total de 4.056 persones.