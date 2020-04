La PAH demana reallotjar en habitatges les famílies que estan en pensions

La crisi del coronavirus

17.04.2020 | 14:03

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) ha demanat que les famílies que viuen en pensions siguin reallotjades durant el confinament en habitatges adequats amb cuina, "espai vital" per als nens i amb els subministraments bàsics d'aigua, llum i gas garantits.

La PAH també reclama en un comunicat que s'expropien habitatges de la SAREB, s'obligui els bancs i els "fons voltor" a cedir els seus habitatges buits , que es converteixin en habitatges socials els immobles públics i que es reguli el preu del lloguer.

Altres les exigències presentades han estat l'aplicació d'una moratòria indefinida dels desnonaments a famílies vulnerables fins que hi hagi una alternativa habitacional després de l'aixecament de l'estat d'alarma, la condonació de deutes hipotecaris, d'impagament de lloguer o de subministraments a famílies vulnerables, les ajudes econòmiques a petits propietaris que es veuen afectat per impagaments de lloguer i la dotació de més pressupostos en partides d'habitatge.

En el comunicat, la Plataforma ha denunciat la situació en què es troben "centenars de famílies que no tenen un habitatge garantit" durant el confinament i ha preguntat com es pot viure amb fills "en una habitació d'alberg sense internet, cuina, ni espais comuns ".

D'altra banda, la PAH ha recordat que segons les últimes xifres, a Catalunya hi ha mig milió de habitatges buits , dels quals 73.000 són nous, i com a mínim més de 25.000 provenen d'execucions hipotecàries i estan en mans de la banca.

La Plataforma ha exigit un pla de xoc "per donar resposta a les famílies" i perquè la crisi per la Covid-19 no la "tornin a pagar els més vulnerables".