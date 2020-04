La Generalitat intervé la residència de gent gran d'Ullastrell

Ullastrell

17.04.2020 | 19:33

El Departament de Salut ha informat avui a l'Ajuntament d'Ullastrell que l´única residència del municipi, de titularitat privada, va estat intervinguda per la Generalitat ahir dijous. La intervenció significa que la Generalitat assumeix la direcció del centre, on han mort almenys nou persones grans per coronavirus, segons xifres del propi equipament, i és fa càrrec directe dels residents.

Segons informa el Govern, la residència passa a ser dirigida per la Residència geriàtrica Vallparadís, que depèn de MútuaTerrassa. En aquesta intervenció la Generalitat subroga al personal amb nova formació, suma un nou metge i estableix els protocols establerts pel Departament de Salut i el Departament d'Afers Socials.

Així mateix, per part del govern municipal s'ha acordat presentar una demanda contra la propietat de la residència amb la voluntat d'aclarir els fets ocorreguts i que se'n derivin les responsabilitats penals i civils que els jutgats creguin oportunes.