Les dades de funeràries eleva a més de set mil els morts a Catalunya per Covid-19, el doble que fins ara

Tal i com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts.

La crisi del coronavirus

16.04.2020 | 12:53

El nombre de víctimes per coronavirus a Catalunya des del començament de la pandèmia s'eleva a 7.097 segons un nou sistema de recompte adoptat pel Departament de Salut de la Generalitat, basat en informació aportada per les empreses funeràries.

De el total de víctimes declarades per les funeràries, 1.810 han mort en una residència de gent gran, 62 en un centre sociosanitari i 456 en un domicili, mentre que els restants han mort en hospitals o són casos "no classificables per falta d'informació", ha informat el Departament de Salut en un comunicat.

El comunicat inclou igualment el sistema de recompte utilitzat fins ara, amb les dades de defuncions facilitades exclusivamante pels hospitals, i que xifra en 3.885 el nombre de víctimes a dia d'avui.