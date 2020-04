La Caixa i Creu Roja s'uneixen per ajudar la gent gran en el confinament

La crisi del coronavirus

16.04.2020 | 12:56

El Programa de Gent Gran de la Fundació La Caixa ha destinat 250.000 euros al Pla Creu Roja Respon amb l'objectiu de cobrir les necessitats bàsiques de persones majors residents a Catalunya que es troben en situació de vulnerabilitat durant el confinament.

Segons han informat en un comunicat, l'equip de Creu Roja s'encarregarà de repartir a domicili 2.500 lots amb aliments, productes d'higiene personal i neteja de la llar.

En el mateix marc d'actuació, les dues entitats han impulsat un acompanyament telefònic de seguiment i suport psicològic i social per lidiar amb l'ansietat derivada de la crisi sanitària ocasionada pel coronavirus.

La iniciativa s'ha impulsat a causa que, segons han afirmat, aquest col·lectiu és un dels que es veu més afectat davant l'estat d'alarma, per la qual cosa han volgut "donar-los la mà per ajudar-los a superar una crisi que ens posa a prova a tots com a societat", ha declarat el president de la Fundació Bancària la Caixa, Isidre Fainé.

A més, La Caixa i Creu Roja també han posat en marxa el programa 'Sempre Acompanyats' a Catalunya, dedicat a crear un seguit de recomanacions i pautes a seguir per fer front al dol per la pèrdua d'un familiar amb l'ajuda d'un equip que durà a terme les intervencions.

"El mandat humanitari de Creu Roja, davant d'una emergència, ens fa prioritzar accions pal·liatives per a les persones que es troben en major risc de vulnerabilitat", ha dit en referència a la gent gran el president de Creu Roja a Catalunya, Josep Quitet.