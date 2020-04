Treballs de desinfecció de la residència portats a terme per l'Ajuntament d'Ullastrell. Treballs de desinfecció de la residència portats a terme per l'Ajuntament d'Ullastrell.

ullastrell

La residència de gent gran del municipi confirma nou morts per coronavirus

Antonio Losada

15.04.2020 | 08:35

La responsable de l'única residència de gent gran que hi ha a Ullastrell, de titularitat privada, va confirmar ahir a aquest diari un total de nou morts per coronavirus des que va començar la pandèmia, d'entre els 32 residents que hi havia a les instal·lacions a l'inici de la crisi sanitària. D'aquestes...