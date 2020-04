Alerten de l'agreujament de casos de trastorns alimentaris en confinament

La crisi del coronavirus

15.04.2020 | 12:39

L'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia ha assegurat avui que, des de l'inici del confinament, s'han agreujat els casos de Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA). Segons ha informat l'associació en un comunicat, el distanciament social ha provocat que, en alguns casos, davant la impossibilitat de dur a terme teràpies presencials, hagin empitjorat els símptomes i que la irritabilitat, l'ansietat i la dificultat per menjar siguin més grans en aquests dies de convivència.

"Les consultes que estem rebent tenen a veure amb proporcionar pautes d'actuació, orientació i acompanyament emocional perquè (els afectats) siguin capaços de gestionar la dinàmica familiar de la millor manera possible", ha explicat la directora de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, Sara Bujalance.

Des de l'entitat també estan centrant l'atenció en persones que viuen soles i que, per tant, "necessiten un suport extra perquè no se sentin soles i puguin treballar la motivació per superar el trastorn", ha dit Bujalance.

"L'anorèxia i la bulímia són malalties que afecten a 1 de cada 20 noies", ha afegit i ha subratllat la importància del seguiment i el suport que necessita rebre aquest col·lectiu durant aquesta crisi sanitària.

Davant les dificultats en aquests moments per accedir als recursos sanitaris que les pacients necessiten, la mare d'una noia atesa per l'associació, Bàrbara Alcaide, ha afirmat que "es fa molt difícil conviure amb el trastorn" i ha assegurat que la seva filla "tendeix a l'aïllament i a no voler parlar de com se sent".

Amb l'objectiu de prestar una millor atenció, l'associació ha elaborat un manual juntament amb l'Hospital Sant Joan de Déu per abordar els TCA durant el confinament, que ja està a disposició de les famílies.