La xifra de positius a Catalunya arriba a 34.726 persones

La crisi del coronavirus

13.04.2020 | 12:14

El Departament de Salut informa que en les últimes hores s'han confirmat 699 positius nous de coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa que eleva la xifra total a 34.726. Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total de 3.538 persones, després de registrar ahir 96 morts enfront dels 111 del dia anterior. Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 2.713 persones han estat ingressades de gravetat.

A més, del nombre total de positius arreu del país, 5.403 són professionals sanitaris.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat fins avui un total de 15.602 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.



Amb dates tancades a 12 d'abril, i segons la informació que fan arribar els propis centres, hi ha 3.659 persones que viuen a residències de gent gran que tenen diagnòstic de coronavirus. Aquestes persones estan aïllades, estan sent tractades i la seva atenció segueix els protocols marcats pel Departament de Salut. A més, 1.113 residents estan hospitalitzats. Des del 15 de març, han mort per coronavirus 1.825 persones residents, segons ens han informat els mateixos centres.