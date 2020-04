El Govern central lliura 1,7 milions de màscares per ser repartides dimarts

Dema dilluns finalitza a Catalunya la fase de confinament total i tornaren dimarts a la feina els treballadors d'activitats no essencials.

La crisi del coronavirus

12.04.2020 | 19:53

El Govern central ha lliurat a Catalunya 1.714.000 mascaretes per ser repartides a partir de dimarts, quan finalitzarà la Setmana Santa, ja que dilluns és festiu. El repartiment de les màscares es durà a terme als principals nodes de transport i estarà a càrrec d'"efectius i voluntaris del Sistema Nacional de Protecció Civil amb la participació de les Forces i Cossos de Seguretat, tant de l'Estat com autonòmiques i locals".

La Delegació del Govern a Catalunya ha informat que les mascaretes ja han arribat a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, on les han recollit els subdelegats del Govern, amb l'objectiu que puguin utilitzar-les els treballadors que no poden fer teletreball i hagin d'utilitzar el transport públic, on resulta complex mantenir la distància de seguretat.

Les mascaretes han estat recollides pels subdelegats del Govern: el de Barcelona, Carlos Prieto (1.264.000); el de Tarragona, Joan Sabaté (180.000); el de Girona, Albert Bramon (172.000), i el de Lleida, José Crespín (98.000).

La Delegació del Govern ha subratllat que aquesta mesura s'emmarca dins de "l'estricta limitació de moviments vigent des de l'inici de l'estat d'alarma i està d'acord amb les prioritats i recomanacions marcades pel Ministeri de Sanitat".