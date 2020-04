Catalunya registra 107 noves víctimes, la xifra més baixa des del 23 de març

La crisi del coronavirus

09.04.2020 | 11:25

El nombre de persones mortes a Catalunya a causa de la COVID-19 en les últimes 24 hores s'ha elevat a 107, la xifra més baixa registrada des del 23 març, de manera que el còmput global des del començament de la pandèmia s'eleva ja 3.184 persones.El departament de Salut de la Generalitat ha informat que en les últimes hores s'han confirmat 1.396 casos positius nous de coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, fet que eleva la xifra total a 31.043, dels quals 5.020 són professionals sanitaris.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 2.507 persones han estat ingressades de gravetat.

Pel que fa a les altes, des que va començar aquesta crisi sanitària s'han comptabilitzat fins avui un total de 13.063 altes hospitalàries de persones diagnosticades de la COVID-19.

El departament de Salut ha informat també que fins avui han mort a les residències d'avis catalanes un total de 1.178 residents des del 15 d'abril. A més, segons la informació que subministren els propis centres, hi ha 2.374 persones que viuen en residències d'ancians que tenen diagnòstic de coronavirus i 737 residents estan hospitalitzats A Catalunya hi ha un total de 64.093 persones grans que viuen en places residencials públiques i privades.En 282 residències hi ha hagut persones diagnosticades de coronavirus i 403 amb persones amb simptomatologia. El sistema català està format per 1.073 residències d'ancians.

Pel que fa als i les professionals, 4.877 estan aïllats o tenen simptomatologia, d'un total de més de 75.000