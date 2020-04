L'Ajuntament de Sant Cugat cancel·la la Festa Major

La crisi del coronavirus

08.04.2020 | 19:46

A primera hora de la tarda Rubí ha anunciat l'ajornament de la Festa Major. Ara ha arribat el torn de Sant Cugat. La decisió es més dràstica. A aquesta ciutat s'ha optat per la cancel·lació. El consistori lamenta "haver de prendre aquesta decisió excepcional, però per davant de tot prioritza la salut i el benestar col·lectiu". En un comunicat s'assenyala que es treballa per organitzar una "gran festa de ciutat" a la tardor, amb l'objectiu de compensar el buit que deixarà la cancel·lació de la Festa Major i celebrar el retrobament de la ciutadania. L'Ajuntament ha decidit cancel·lar la Festa Major 2020 –que s'havia de celebrar del 26 al 29 de juny- així com la resta de festes majors de barris d'aquest estiu (la Floresta, Mira-sol, Mas Gener, Can Barata i Sol i Aire) a causa de la pandèmia del coronavirus COVID-19.

Esther Madrona, tinenta d'alcaldia de Cultura, afirmaba que "sabem que es farà estrany no gaudir de la Festa Major com sempre hem fet, però el que hem decidit ho hem parlat amb els agents implicats i agraïm per avançat la seva comprensió".