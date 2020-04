La Festa Major de Rubí, ajornada

La crisi del coronavirus

08.04.2020 | 15:43

Ha estat la primera ciutat del àmbit d'influència de Terrassa en anunciar-ho. La Festa Major de Rubí s'ha ajornat per la crisi del coronavirus, una mesura dràstica que amb tota seguretat adoptaren altres poblacions de la comarca. La Festa Major s'havia de celebrar del 25 al 29 de juny. De moment no s'ha fixat un nou calendari per a la celebració però la opció més factible es que es faci coincidir amb la Festa Major Petita de Sant Roc, que se celebra a principis de setembre. En cas que es confirmés aquesta solució, el Rubí Random Music Festival també tindria lloc a la tornada de les vacances d'estiu.

El regidor de Promoció i Dinamització Cultural, Moisés Rodríguez Cantón, ha manifestat que no és fàcil prendre aquesta decisió perquè "els rubinencs i rubinenques, i en especial les entitats, esperen la Festa Major amb moltes ganes durant tot l'any. Però és l'opció més sensata per garantir la seguretat de tothom i per poder preparar-la bé i gaudir-la al màxim un cop passi aquesta situació".