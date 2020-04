Educació detecta 55.000 famílies amb problemes per seguir el curs en línia

La crisi del coronavirus

EFE

08.04.2020 | 12:45

El Departament d'Educació ha detectat 55.000 famílies catalanes que no disposen de connectivitat a internet o d'ordinadors perquè els seus fills puguin seguir el curs de manera telemàtica. Així ho ha confirmat el conseller d'Educació, Josep Bargalló, en una entrevista aquest dimecres a la Cadena SER, en què ha anunciat que la Generalitat disposa de 100.000 dispositius i de 23.000 paquets de dades mòbils per lliurar a les famílies, als quals se sumen d'altres com els 3.000 de què disposa l'Ajuntament de Barcelona per a les famílies.

Després de comptar amb una radiografia de les famílies amb necessitats tecnològiques i comptant amb la tecnologia, durant aquesta setmana "les empreses de repartiment començaran a distribuir la tecnologia perquè després de Setmana Santa hàgim arribat al màxim possible de famílies", ha afegit Bargalló. El conseller ha reconegut que la bretxa digital és "un problema evident" i ha afegit que "és un reflex de la societat que tenim" i que des d'altres entitats i ajuntaments també s'està intentant mitigar.

Sobre la mesura presa per Itàlia i que contempla un aprovat general per a tots els alumnes, Bargalló ha afirmat que "és una mesura antiquada i que Itàlia ha tirat enrere".

El curs "no va acabar el 12 de març", ha dit, tot i que ha aclarit que "no es suspendrà cap alumne pel que faci durant el tercer trimestre". Durant el tercer trimestre, "cal acompanyar emocionalment les famílies i els alumnes i fer que treballin perquè puguin millorar els continguts dels dos trimestres anteriors, fer exercicis, incentivar la lectura i mantenir hàbits", ha remarcat el titular d'Educació.

Sobre la possibilitat de tornar a les aules abans d'acabar el curs, Bargalló ha assenyalat que "hauríem de poder tornar, però és una decisió que depèn de les autoritats sanitàries". Després del confinament, caldrà veure com es pot fer la tornada a les aules, que "ha de ser gradual i selectiva i per a la qual estem preparats", ja que "no és el mateix mantenir les distàncies en un centre d'FP amb molts tallers que en l'espai d'una llar d'infants ", ha matisat.