WhatsApp limita el reenviament de missatges per a evitar que es viralitzin rumors

EFE

07.04.2020 | 12:40

La xarxa social de missatgeria privada Whatspp ha decidit limitar el reenviament de missatges per a tractar d'evitar que es viralitzin rumors i informacions errònies a més de missatges que poden arribar a ser aclaparadors.

L'any passat l'empresa ja va donar a conèixer als seus usuaris quan els missatges estaven sent reexpedits moltes vegades, i avisava d'això amb una "etiqueta" (una doble fletxa) que indica que aquests missatges no els havia creat un mateix i eren per això menys personals que els típics missatges que s'envien per aquesta xarxa de missatgeria. Ara l'empresa ha establert un límit perquè aquests missatges sol es puguin reenviar a un xat cada vegada.