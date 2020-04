Programa Orfeu: el cribratge massiu

La crisi del coronavirus

07.04.2020 | 18:28

La Generalitat ha creat el programa Orfeu per abordar el cribratge massiu de la població per detectar la COVID-19. El programa en una primera fase, preveu realitzar 170.000 testos nous en sis setmanes, amb la possibilitat de seguir-ne escalant el volum. La iniciativa estarà en

funcionament durant el temps necessari, d'acord amb l'evolució de la pandèmia i el desconfinament de la població.La creació del programa Orfeu respon a que la detecció massiva de COVID-19 és essencial no només en la fase de confinament sinó també en la fase de desconfinament progressiu, que s'haurà de dur a terme de manera coordinada i escalada. Per aquest motiu cal que Catalunya disposi de capacitat per fer detecció massiva, que seran complementaris als que pot oferir el sistema sanitari. Aquesta detecció massiva de la COVID-19 és especialment important per garantir la salut pública en la fase de desconfinament de la població.

En aquesta primera fase de la iniciativa, s'hi incorporen tres centres CERCA de recerca de Catalunya: el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona). Posteriorment, està prevista la incorporació de la resta d'agents de coneixement del país, especialment els laboratoris universitaris i EURECAT. També està obert als laboratoris privats d'empreses d'anàlisi catalanes, en els termes que corresponguin. Tots ells treballaran 24 hores al dia i set dies a la setmana.