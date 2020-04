Protecció Civil recomana utilitzar mascareta per anar a comprar

La crisi del coronavirus

03.04.2020 | 12:48

Protecció Civil de la Generalitat ha recomanat utilitzar mascaretes a les persones que surtin dels seus domicilis per anar a comprar, així com guants per evitar tocar directament amb les mans els aliments.

Així figura en el document de "Preguntes Freqüents" sobre les restriccions d'activitats per la Covid-19 a Catalunya, que s'actualitzen gairebé diàriament i que inclou ara la recomanació de portar el nas i la boca tapats amb "mascareta o similar".

Protecció Civil aconsella també usar guants per tocar els aliments, així com una bossa o cistella propis, la nansa o agafador dels quals caldria desinfectar abans d'utilitzar-los, i rentar-se les mans quan es torni a casa.

No obstant això, a causa de l'escassetat de màscares, guants i un altre tipus de material de protecció sanitari, la Generalitat suggereix usar "qualsevol mitjà que tinguem disponible" per tapar-se la boca i el nas en sortir a comprar i recorda diversos mètodes per fabricar mascaretes casolanes.