Més d'un milió de contagis i 51.000 morts per COVID-19 al món

La crisi del coronavirus

EFE

03.04.2020 | 12:32

Més d'un milió de persones s'han contagiat i 51.000 han mort a tot el món per la COVID-19, segons les últimes dades de la Universitat de Johns Hopkins. Poc abans de les 20.00 GMT del dijous, el nombre de contagis detectats a tot el planeta arribava als 1.002.159, mentre que la xifra de decessos era de 51.485, amb 208.949 pacients recuperats.

El major nombre de contagis es concentra als EUA, nou focus de la pandèmia, on hi ha 236.339 casos i 5.648 persones han perdut la vida; seguit d'Itàlia amb 115.242 infectats i 13.915 morts; i Espanya amb 110.238 contagis i 10.096 morts, d'acord amb les xifres de la citada universitat. Un 60% de les morts es concentra als països europeus més castigats pel virus amb Itàlia i Espanya al capdavant, seguits de França amb 59.929 casos i 4.514 morts, així com Gran Bretanya, on 34.164 persones s'han infectat i 2.926 han perdut la vida.