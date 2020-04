Identifiquen un fàrmac, encara en proves, capaç de bloquejar la Covid-19 en etapes primerenques

La crisi del coronavirus

03.04.2020 | 12:31

Investigadors de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) han participat en un estudi internacional que ha identificat un fàrmac en fase clínica que bloqueja els efectes de la Covid-19, causada pel coronavirus SARS-CoV-2, en la seva etapa primerenca d'infecció.

Els experts de l'IBEC, juntament amb investigadors de l'Institut Karolinska de Suècia, l'Institute of Molecular Biotechnology de l'Austrian Academy of Sciences i del Life Sciences Institute (LSI) de la Universitat of British Columbia, han identificat aquest fàrmac, que ja es troba en fase clínica de proves, utilitzant els minirronmyons generats al laboratori de Barcelona mitjançant tècniques de bioenginyeria.

Els investigadors de l'IBEC, liderats per Núria Montserrat, han aconseguit desxifrar com el SARS-CoV-2 interacciona i infecta les cèl·lules humanes de ronyó i, a partir d'aquí, han vist el potencial del fàrmac, segons publica avui la revista "Cell".