Capella demana a la Fiscalia investigar la "coacció" del TS i Torra envia una carta a l'ONU

EFE

03.04.2020 | 12:31

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha qualificat aquest divendres d'"inaudit" que el Tribunal Suprem "amenaci i coaccioni" les juntes de tractament de les presons per "influir" en la seva decisió sobre els presos del procés, i ha demanat a la Fiscalia que investigui els fets.

La Generalitat havia anunciat dimarts passat que estudiaria les escletxes legals per poder acordar el confinament domiciliari de presos amb el 100.2, però el Tribunal Suprem va advertir que si s'enviava a casa els líders del procés, els funcionaris de les juntes de tractament podrien incórrer en un delicte de prevaricació. Finalment, les juntes de tractament van denegar als presos independentistes un permís que sí que van concedir a una quinzena de reclusos de segon grau que tenien sortides emparades per l'article 100.2 del reglament penitenciari.

En declaracions a Catalunya Ràdio, la titular de Justícia ha considerat "inaudit i sorprenent" que el Suprem "se salti les regles del joc" pròpies d'un Estat democràtic intentat "influir" en les decisions dels funcionaris de les juntes de tractament de les presons catalanes. "No sé què hagués passat si -aquests funcionaris- no haguessin rebut whatsaps del Tribunal Suprem, però aquests han de poder fer la seva feina sense amenaces ni coaccions", amb "serenitat i criteris objectius", ha dit Capella, que creu que les juntes de tractament han fet una interpretació "estricta" de la normativa. Per això, la consellera ha reclamat a la Fiscalia que demani informació sobre aquest fet.

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat una carta a l'Alta Comissionada de Nacions Unides per als Drets Humans, Michelle Bachelet, per denunciar les "amenaces" del Tribunal Suprem que al seu entendre han provocat la denegació d'un permís per als líders independentistes presos.