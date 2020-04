Vergés demana ajuda a l'Exèrcit perquè enviï metges i infermers

La crisi del coronavirus

EFE

02.04.2020 | 10:44

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha demanat per carta a l'Exèrcit que no només ajudi muntant hospitals de campanya o desinfectant espais, sinó que enviï metges i infermers, donada l'actual situació dels hospitals catalans, que estan "al límit".

Així ho ha explicat aquest dijous Vergés en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què ha anunciat també que l'hospital de campanya previst per Igualada "s'ha de plantejar" i que per ara ja s'ha distensionat l'Hospital d'aquesta ciutat, la primera confinada de Catalunya, amb les 180 llits que s'han facilitat de l'Hospital General de Catalunya.

Per primera vegada, Vergés ha admès la mort d'un metge català per coronavirus, un professional de Balaguer (Noguera) que atenia persones de diversos pobles lleidatans, i ha afegit que "li consta" la mort d'altres, encara que no ha concretat on exercien la seva professió.

En total, a Catalunya hi ha 3.468 professionals sanitaris infectats per coronavirus i molts més aïllats per haver estat en contacte amb persones malaltes de Covid-19.

"Podria ser" que a Catalunya unes 350.000 persones estiguin infectades o hagin passat la malaltia sense símptomes, ha admès la consellera, que ha assegurat que "l'índex de transmissibilitat de la malaltia té tendència a disminuir i això vol dir que les mesures de confinament funcionen".

Ha reconegut que les unitats de cures intensives (UCI) "estan al límit" a Catalunya, amb 1.764 persones en estat greu i una capacitat d'uns 1.800 llits, i per això s'estan "activant" tots els professionals sanitaris de mútues de treball, forenses judicials i també s'ha demanat a l'Exèrcit que enviï metges i infermeres.