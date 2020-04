Pastissers catalans proposen celebrar el dia de la mona també l'1 de juny

Els pastissers esperen amb incertesa per la crisi de coronavirus el dia de la mona.

La crisi del coronavirus

02.04.2020 | 12:29

El Gremi de Pastisseria de Barcelona ha proposat duplicar la celebració del dia de la mona i celebrar-ho també l'1 de juny, coincidint amb la Segona Pasqua, a més del 13 d'abril, que és quan té lloc la Pasqua tradicional, enguany marcada per la pandèmia de la Covid-19.

El gremi, que representa més de 200 pastisseries de la província de Barcelona, considera que d'aquesta manera la festivitat "seguiria tenint el seu caràcter festiu i familiar".

Per pal·liar la manca de celebració comuna en la propera festivitat de Setmana Santa, el Gremi de Pastisseria de Barcelona ha proposat la iniciativa #capnensensemona.

Així, de cara al proper 13 d'abril, les més de 200 pastisseries de Barcelona s'han posat a treballar per oferir un servei de lliurament de mones a domicili, perquè el padrí pugui seguir regalant la mona al seu fillol o fillola sense estar-hi present, encara que aquest en gaudeixi només amb els pares.