Al menys 362 ancians en residències han mort a Catalunya per coronavirus

02.04.2020 | 10:52

Al menys 362 ancians que vivien en residències a Catalunya han mort com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 des del 15 de març, mentre que 830 persones més han estat diagnosticades amb el virus. Així ho va anunciar dimecres el secretari d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Francesc Iglesies, en una roda de premsa per informar sobre la incidència de la pandèmia a les residències de gent gran a Catalunya.

Iglesies va precisar que un total de 317 centres presenten al menys algun intern amb simptomatologia compatible amb la Covid-19, el que representa el 30% del total de residències de Catalunya. Així i tot, el secretari d'Afers Socials va indicar que aquesta xifra no és "precisa" perquè hi ha casos en què no es disposa de confirmacions a posteriori, de manera que el total podria ser més gran.

Fins a la data s'han realitzat un total de 189 ingressos hospitalaris des de les residències de gent gran de malalts amb coronavirus. Pel que fa al personal d'aquestes residències, un total de 3.184 treballadors estan aïllats preventivament o presenten símptomes compatibles amb el coronavirus.