Aconsegueixen seqüenciar el genoma del SARS-CoV-2 en dos pacients

La crisi del coronavirus

EFE

01.04.2020 | 12:16

Investigadors de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona han aconseguit seqüenciar el genoma complet de dues soques del virus SARS-CoV-2 de dos pacients, la qual cosa permetrà comparar les seqüències entre diferents poblacions i països per veure com el virus va canviant a mesura que s'estén entre la població. Segons ha informat el centre sanitari, el que havia de ser un projecte d'un any de durada s'ha convertit en una cursa contrarellotge per aturar la pandèmia i en tan sols 15 dies el grup de recerca en Malalties Hepàtiques de la Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) i la Unitat de Virus Respiratoris del Servei de Microbiologia de l'hospital han seqüenciat el genoma complet de dues soques de la SARS-CoV-2 de dos pacients.