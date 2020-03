Prohibeixen les vetlles i restringeixen a 3 els acompanyants en enterraments

La crisi del coronavirus

EFE

30.03.2020 | 11:59

El Ministeri de Sanitat prohibeix des d'aquest dilluns les vetlles de tota mena i cultes religiosos o cerimònies civils fúnebres i restringeix a un màxim de tres familiars o afins la comitiva en enterraments o cremacions per a limitar el contagi del coronavirus.

Així figura en una ordre del 29 de març per la qual s'estableixen mesures excepcionals en relació amb les vetlles i cerimònies fúnebres, publicada aquest dilluns al Boletín Oficial del Estado (BOE), que s'aplicarà a totes les defuncions que es produeixin a Espanya durant la vigència de l'estat d'alarma. Així, es prohibeixen les vetlles en tota mena d'instal·lacions, públiques o privades, així com en els domicilis particulars.

En el cas de morts per COVID-19, no es podran realitzar pràctiques de tanatoestètica, intervencions de tanatopràxia ni intervencions per motius religiosos que impliquin procediments invasius en el cadàver.

L'ordre estableix, a més, que es posposa la celebració de cultes religiosos i cerimònies civils fúnebres fins a la finalització de l'estat d'alarma.

La participació en la comitiva per a l'enterrament o comiat per a cremació de la persona morta es restringeix a un màxim de tres familiars o afins, a més, en el seu cas, del ministre de culte o persona assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus funeraris de comiat del difunt. En tot cas, s'haurà de respectar sempre la distància d'un a dos metres entre ells.