La Generalitat activa mesures urgents per mitigar els efectes econòmics del coronavirus

28.03.2020 | 04:00

- El vicepresident Aragonès afirma que "és el moment d'una Renda Bàsica Universal directa del BCE a la butxaca dels ciutadans" mentre duri el confinament



- El Govern també considera "indispensable" que s'aprovin els nous pressupostos per al 2020



El Govern de la Generalitat ha activat un paquet de mesures urgents per mitigar els efectes econòmics del coronavirus. La prioritat de l'executiu és salvar vides i, a la vegada, aturar col·lectivament els efectes econòmics de la pandèmia i preparar la recuperació. "Sense vida no hi haurà recuperació econòmica", va alertar el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, durant la seva darrera compareixença al Parlament per videoconferència.

Les mesures econòmiques acordades per l'Executiu català van des de la injecció de liquiditat a empreses mitjançant la línia "ICF-Avalis liquiditat" als ajuts als autònoms, la reducció d'un 50% del cànon de l'aigua o el lliurament de targetes moneder de beques menjador, entre altres.

A més, la Generalitat ha posat sobre la taula diverses reclamacions i propostes dirigides als grups parlamentaris de la Cambra catalana, a l'Estat espanyol i al Banc Central Europeu (BCE).

El vicepresident Aragonès considera "absolutament indispensable" que el Govern pugui disposar "al més aviat possible" dels nous pressupostos i ha demanat als grups parlamentaris "responsabilitat" per aprovar-los.

Pel que fa al Govern espanyol, la Generalitat demana que l'Estat no cobri l'IVA, ni les quotes d'autònoms, ni les de la Seguretat Social. I també que els ajornaments que s'estan fent no meritin interessos. El Govern català també reclama a l'executiu que encapçala Pedro Sánchez que suspengui la regla de la despesa per a les comunitats autònomes i els ajuntaments, per tal que aquestes puguin fer front a les despeses extraordinàries derivades de la pandèmia.

Quant al Banc Central Europeu, el vicepresident Aragonès considera que "és el moment d'una Renda Bàsica Universal directa del BCE a la butxaca dels ciutadans" mentre duri el confinament, i així ho ha plantejat al Ministeri d'Economia.

Mesures socials i econòmiques

Una de les darreres mesures acordades per la Generalitat és la posada en marxa d'un 'marketplace' virtual per unir empreses i fabricants catalans de diferents punts de la cadena de producció i impulsar així la col·laboració empresarial per fer front a l'emergència sanitària provocada per la COVID-19.

També destaca com a novetat la injecció de liquiditat a empreses mitjançant la línia "ICF-Avalis liquiditat", dotada amb 1.000 M€. Els préstecs es formalitzen a través de les entitats financeres amb l'aval de la Generalitat, que mitjançant ICF i Avalis de Catalunya assumeix el 80% del risc de les operacions.

Entre les mesures de caràcter més social, la Generalitat ha aprovat que durant els mesos d'abril i maig s'apliqui una reducció del 50% del cànon de l'aigua per a tots els usuaris domèstics i també per als usuaris industrials, activitats econòmiques i ramaders. Als contribuents domèstics que ja gaudeixin de la tarifa social del cànon de l'aigua se'ls aplicarà un tipus de gravamen de zero euros per a tots els trams de consum.

El Govern també ha acordat crear una targeta moneder de beques menjador mentre duri el tancament de les escoles, que també cobrirà la Setmana Santa, i la gratuïtat del telèfon 061 CatSalut Respon.

En el pla més estrictament econòmic, s'ha creat un servei d'atenció digital personalitzada a través de la Finestreta Única Empresarial (FUE) per aclarir els dubtes que puguin sorgir sobre les iniciatives econòmiques impulsades per les diferents administracions

De manera paral·lela, s'ha aprovat un ajut directe de 2.000 euros per als autònoms afectats per la crisi del coronavirus fins a esgotar la partida de 7,5 milions d'euros. I es treballa per ampliar-la.

Tributs i contractació

En matèria tributària, el Govern ha acordat la moratòria en els terminis d'autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat fins que finalitzi l'estat d'alarma, així com una moratòria fins al setembre en el pagament de l'impost sobre les estades en establiments turístics (que s'havia de pagar a l'abril).

Amb l'objectiu de protegir els llocs de treball de les empreses que presten els seus serveis a l'administració catalana, el Govern català ha acordat mantenir el pagament dels contractes públics encara que la prestació efectiva del servei s'hagi suspès degut a la crisi del coronavirus. En el cas que alguna d'aquestes empreses faci un ERO o un ERTO, se li retirarà el pagament.