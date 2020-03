El Congrés autoritza l'ampliació de l'estat d'alarma

La crisi del coronavirus

EFE

26.03.2020 | 11:08

El Congrés dels Diputats ha autoritzat, entrada la matinada d'avui dijous, la pròrroga de l'estat d'alarma que ha defensat el president del Govern, Pedro Sánchez, com una dura mesura per a la societat, però "indispensable" enfront del coronavirus. El suport del Congrés ha estat aclaparador a través de l'excepcional recurs al vot telemàtic, ja que a l'hemicicle, per a evitar contagis, només hi han acudit poc més de 40 diputats i una mica menys d'una desena de ministres, liderats per Sánchez.

No hi ha hagut ni un vot de rebuig i només s'han abstingut les formacions independentistes i sobiranistes d'ERC, JxCat, EH Bildu, la CUP i el BNG. Han estat computats 321 vots a favor, 28 abstencions i cap vot en contra.

Per als partits sobiranistes, les crítiques són les mateixes: el confinament dels ciutadans com a gran mesura de contenció de contagis per COVID-19 ha de ser més exigent, i a més, ha de detenir-se la producció en tots els sectors menys els que siguin essencials en l'actual conjuntura.

La immensa majoria de ciutadans estaran confinats a casa seva, de moment, fins a l'11 d'abril.