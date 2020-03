Catalunya permetrà endur-se a casa els ancians sense perdre la plaça de residència

La crisi del coronavirus

EFE

26.03.2020 | 11:52

Les famílies que vulguin emportar-se a casa les persones grans que estan ingressades en residències per a protegir-les del coronavirus podran fer-ho si l'estat de salut d'aquesta persona ho permet, sense perdre la plaça de residència.

Així ho ha anunciat avui dijous el conseller de Treball, Assumptes Socials i Família, Chakir El Homrani, en una entrevista a Catalunya Ràdio, en la qual ha assegurat que avui mateix esperen poder fer el canvi normatiu necessari perquè les famílies que puguin i vulguin emportar-se els ancians a casa ho facin sense haver de perdre la plaça de residència. En la normativa vigent, si una família desitja emportar-se ni que sigui temporalment el seu familiar ingressat en una residència a casa perd el dret a la plaça, una situació que El Homrani ha afirmat que es canviarà.

El conseller també ha anunciat que s'està elaborant un pla per a residències de petita grandària, que s'han fet equips d'emergència per a evitar la desatenció en aquelles en les quals han emmalaltit la pràctica totalitat dels treballadors i que s'estudia obrir els albergs juvenils per a acollir als menors els pares dels quals han estat ingressats a l'hospital, entre altres mesures.