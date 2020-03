Tres morts més eleven a 12 les defuncions a la residència Santa Oliva d'Olesa

La crisi del coronavirus

25.03.2020 | 13:10

Tres interns mes de la residència Santa Oliva d'Olesa de Montserrat han mort per coronavirus i ja són 12 els residents d'aquest centre geriàtric que han mort pel virus, segons ha informat aquest dimecres l'ajuntament. En un comunicat, el consistori ha explicat que hi ha sis residents més ingressats. Un total de18 interns de la residència Santa Oliva han estat derivats a l'Hospital de Martorell. A la residència continuen 88 persones internes, amb una edat mitjana de 85 anys i amb patologies diverses i moltes de les quals amb una alta dependència. D'aquestes, 8 persones presenten també simptomatologies compatible amb el coronavirus.

Quant al personal, segons l'Ajuntament d'Olesas, fins dilluns hi havia 24 cuidadors i cuidadores de la residència Santa Oliva de baixa laboral, per diferents motius. Una persona és en aïllament domiciliari i una cuidadora està ingressada. Gràcies a la crida feta per l'Ajuntament d'Olesa a personal amb formació en gerontologia per fer una borsa de professionals, s'han incorporat a la plantilla de la residència 3 persones. A més, segons la gerència del centre, des de la Generalitat se'ls ha anunciat que en breu podran disposar de tres persones més. També estan a l'espera de la incorporació de personal que estava de baixa i que en breu podran tornar al seu lloc de treball.