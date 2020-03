Torra: "El pic dels contagis pot ser a finals d'abril si no hi ha mesures"

La crisi del coronavirus

25.03.2020 | 12:37

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha alertat aquest dimecres que el pic dels contagis per coronavirus pot registrar-se "a finals d'abril" si no es prenen ara mateix mesures dràstiques com el "confinament total" de la població. Així ho ha plantejat en una sessió parlamentària virtual, un format inèdit de debat a través de videoconferència en què participen també els líders dels grups del Parlament, així com els consellers Pere Aragonès, Miquel Buch i Alba Vergés.

Des de la Casa dels Canonges, Torra ha revelat que "un dels escenaris" que contempla el Govern és que, si no s'actua "amb contundència ara", el pic dels contagis encara "s'allargarà unes setmanes" i, segons alguns estudis, podria arribar a la seva xifra màxima "a finals d'abril". "Les xifres són preocupants, matiso, molt preocupants. El ritme de contagi és molt alt i les afectacions són greus", de manera que els hospitals "comencen a tenir un estrès molt gran a les UCI", que s'agreuja, ha afirmat Torra, per la falta d'equips de protecció individual i respiradors.

"La recentralització de la distribució de mascaretes no està funcionat com hauria de funcionar", ha denunciat el president, que ha incidit que cal "intensificar les mesures de confinament" perquè només surtin de casa les persones vinculades a serveis "imprescindibles", cosa que segons ha remarcat no és "un caprici" seu, sinó que se cenyeix a les recomanacions d'experts.

"No és un problema polític, de fronteres, ideològic o de banderes, ja n'hi ha prou de demagògia. És una qüestió sanitària", ha emfatitzat. Així, ha ressaltat que el confinament, "com més dràstic, millor, perquè més curt serà el període de crisi". "Ara ens cal frenar l'activitat i els contactes per atenuar els contagis i prendrem totes les decisions que siguin necessàries", ha afegit.