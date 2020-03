Rodalies readapta el seu servei

La crisi del coronavirus

Redacció

25.03.2020 | 10:53

A partir d'avui, dimecres, Renfe adapta el servei ferroviari a les línies de Rodalies a la demanda existent i respectant un nivell d'ocupació que representi un terç de la capacitat màxima. D'aquesta manera es respecta el propòsit de mantenir distàncies entre els viatgers recomanades per les autoritats sanitàries.

Els darrers dies la demanda ha registrat un descens que rondava xifres d'entre el 90 -95%. La nova programació establerta queda de la següent manera:

- Feiners de dilluns a divendres: Oferta del 66% a totes les línies

- Dissabtes i Festius: Oferta d'un 50% del servei habitual de dissabtes.

A les línies R7, RG1 i RT1 no es prestarà servei. A la línia R7 la Universitat Autònoma de Barcelona està tancada i la resta d'estacions estan servides per l'R4. La RG1 comparteix recorregut amb trens de l'R11 i R1 i finalment els viatgers de la línia RT1 disposen de serveis de les línies R14, R15 i R16 per desplaçar-se entre Tarragona, Vilaseca i Reus

Els nous horaris es podran consultar a través dels canals digitals d'informació i atenció al client de Renfe i Rodalies de Catalunya, així com als telèfons 900 41 00 41 i 912 320 320. Renfe desaconsella viatjar. Demana que els ciutadans només ho facin en cas de raons inajornables o d'extrema necessitat.