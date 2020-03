Detenen un atracador que utilitzava una mascareta per assaltar a punta de navalla

Rubí

25.03.2020 | 19:29

Mossos d'Esquadra de les comissaries de Rubí i de Sant Vicenç dels Horts han detingut un home de nacionalitat espanyola i de 45 anys, com a presumpte autor de quatre robatoris amb violència i intimidació a quatre establiments comercials de Rubí, un robatori o furt d'ús de vehicle a Sant Vicenç del Horts, danys, conducció temerària i atemptat als agents de l'autoritat.

Els fets han succeït aquest matí, quan els agents han tingut coneixement de diversos robatoris amb arma blanca a establiments comercials del municipi de Rubí. L'atracador, que utilitzava una mascareta per no aixecar sospites, havia amenaçat els treballadors dels establiments, i ha arribat a punxar el braç d'un d'ells amb una navalla, tot i que sense ferir-lo. En tots els casos s'ha endut la receptació.