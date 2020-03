El conseller Chakir El Homrani dona positiu per coronavirus

La ciris del coronavirus

EFE

25.03.2020 | 12:38

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha donat positiu en la prova de coronavirus, segons ha informat ell mateix a les xarxes socials.

El conseller, responsable de gestionar aquests dies qüestions com els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació que presenten les empreses o les residències geriàtriques, dues de les afectacions més importants de la pandèmia, ha explicat que dimecres passat va decidir confinar-se perquè tenia símptomes lleus.

"Ahir vaig positiu per coronavirus. He de treballar des de casa i mantenir el confinament per responsabilitat", ha escrit en el seu perfil de Twitter. "Tot l'equip de la conselleria seguim al peu del canó per protegir els més vulnerables de l'epidèmia", ha conclòs el conseller, que ha recomanat que totes les persones es quedin a casa.