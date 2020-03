Exteriors demana "calma" als espanyols a l'estranger que volen tornar

La ministra d'Afers Estrangers, Arancha González Laya, ha dit que "no podem enviar un avió a buscar a cada espanyol que estigui escampat pel món"

24.03.2020 | 12:17

La ministra d'Afers Estrangers, Arancha González Laya, ha demanat "calma" als espanyols que es troben a l'estranger i volen tornar a Espanya, i ha dit que "no podem enviar un avió a buscar a cada espanyol que estigui escampat pel món". En una entrevista a Ser Catalunya, la ministra ha explicat que cada vegada és més complicat organitzar el retorn de les persones a qui la crisi del coronavirus ha sorprès estant de turisme. Als que viuen temporalment a l'estranger, els ha demanat que es quedin a casa i segueixin les indicacions de les autoritats locals.

González Laya ha destacat que cada vegada hi ha menys oferta de vols comercials pel tancament d'espais aeris i les restriccions a la mobilitat per les quarentenes imposades en nombrosos països.

Davant d'aquest escenari, ha detallat que s'està treballant amb altres països de la Unió Europea perquè, donat el cas, els ciutadans europeus que es trobin en un mateix país puguin tornar en un mateix vol.